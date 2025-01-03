İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2025 Cuma / 4 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4015
  • EURO
    36,4274
  • ALTIN
    3018.7
  • BIST100
    10037.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD'de tek motorlu uçak düştü: 2 ölü

Tek motorlu bir uçağın ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Fullerton şehrindeki bir mobilya fabrikasının çatısına düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

IHA3 Ocak 2025 Cuma 08:52 - Güncelleme:
ABD'de tek motorlu uçak düştü: 2 ölü
ABONE OL

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde uçak kazası meydana geldi. Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Fullerton şehrinde bulunan Fullerton Havaalanı'ndan kalkan Van's Aircraft markalı RV-10 tipi tek motorlu bir uçak, kalkıştan 90 saniye sonra kuleden acil iniş izni istedi. Uçak, yerel saat ile 14.15'te ise bölgede bulunan bir mobilya fabrikasının çatısına düştü.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderilirken, kazada 2 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Fullerton Polisi Sözcüsü Kristy Wells, ölen kişilerin kimliklerinin ya da uçak mürettebatı mı yoksa fabrika çalışanı mı olduklarının henüz bilinmediğini söyledi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını açıklarken, Fullerton Belediye Meclisi ise düşen uçağın "deneysel bir uçak" olduğunu duyurdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.