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Dünya

ABD'de terörle mücadele operasyonu: MS-13 çetelerinden 17 kişi sınır dışı edildi

ABD Dışişleri Bakanlığı, El Salvador'la birlikte düzenlediği terörle mücadele operasyonunda, Tren de Aragua ve MS-13 çetelerine mensup 17 kişinin sınır dışı edildiğini duyurdu.

AA31 Mart 2025 Pazartesi 18:16 - Güncelleme:
ABD'de terörle mücadele operasyonu: MS-13 çetelerinden 17 kişi sınır dışı edildi
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tren de Aragua ve MS-13'ü yabancı terör örgütü ilan ettiğini anımsatan Rubio, "Bu suçlular artık toplumlarımızı ve vatandaşlarımızı terörize edemeyecek." ifadesini kullandı.

El Salvador'la birlikte dün gece düzenlenen terörle mücadele operasyonunda Tren de Aragua ve MS-13 örgütlerine üye 17 "vahşi suçlunun" sınır dışı edildiğini belirten Rubio, El Salvador'a ortaklıkları için teşekkürlerini iletti.

TRUMP YÖNETİMİ, ÇETE ÜYELERİNİ EL SALVADOR'DAKİ HAPİSHANELERE YOLLAMIŞTI

ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.

Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutukladığı kişileri El Salvador hapishanelerine göndermişti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in El Salvador'a yaptığı resmi ziyarette ülkesinin iade ettiği suçluların bulunduğu hapishanelere gitmiş, mahkumların bulunduğu demir parmaklıkları gösteren görüntüleri paylaşmıştı.

  • terörle mücadele
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