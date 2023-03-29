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Dünya

ABD'de TikTok ve Meta hakkında dava açıldı

ABD'nin Arkansas eyaleti yönetimi, Çinli video paylaşım platformu TikTok ve Facebook'un sahibi Meta'yı, kullanıcılara yönelik 'aldatıcı yöntemler' kullandığı gerekçesiyle mahkemeye verdi.

AA29 Mart 2023 Çarşamba 10:39 - Güncelleme:
ABD'de TikTok ve Meta hakkında dava açıldı
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Yerel basındaki haberlere göre, Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders ve Başsavcı Tim Griffin, basın toplantısında, söz konusu sosyal medya platformlarına üç farklı dava açıldığını duyurdu.

Sanders, "Büyük teknoloji şirketlerini, çocuklarımızda bağımlılık oluşturan platformları kullanmaya zorlamaktan ve onları uygunsuz içerik dünyasına maruz bırakmaktan sorumlu tutmalıyız." dedi.

Sosyal medya şirketlerinin, çocukları kar için sömürdüğünü söyleyen Sanders, "Yönetimim bu başarısız statükoya müsamaha göstermeyecek." diye konuştu.

Griffin de bu davaların içerikle ilgili değil şirketlerin kullanıcılara yönelik "aldatıcı yöntemler" kullanmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Meta'nın kasıtlı olarak ergenlere bağımlılık yapan ve onların düşüncelerini şekillendiren algoritmalar kullandığını belirten Griffin, "Meta'nın, bu algoritmalar hakkında halka bilgi vermek yerine, kar ve büyüme peşinde olduğu için algoritmaların işleyiş şeklini halktan bilerek gizlediğini" kaydetti.

Griffin, TikTok ve Meta'nın, eyaletin ticaret uygulamaları yasasını ihlal etmekle suçlandığını aktardı.

Davalardan birinin, TikTok kullanan reşit olmayan çocukları, cinsellik, uyuşturucu veya alkol kullanımını tasvir eden içerikler dahil uygunsuz içeriklerden korumak için açıldığı ileri sürüldü.

Meta aleyhindeki davada ise şirketin Facebook üzerinden, çocukların platformda geçirdiği süreyi en üst düzeye çıkarmaya çalıştığı iddia edildi.

- TİKTOK ÜST YÖNETİCİSİ SHOU Zİ CHEW, ABD KONGRESİNDE İFADE VERDİ

TikTok Üst Yöneticisi (CEO) Shou Zi Chew, Çin merkezli teknoloji şirketi ByteDance ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile ilişkisi, Amerikalıların verilerinin Çin'e aktarılması, platformun özellikle gençlerin zihinsel sağlığını olumsuz etkilemesi, zararlı içeriklerin engellenmesi ve siyasi içerikler gibi konularda ABD Kongresinde ifade vermişti.

Chew, TikTok'un ifade özgürlüğünü gözeten bir platform olduğunu ve bu tarz içeriklerin kaldırılmadığını savunmuştu.

- AB VE ABD'DE YASAKLAR GETİRİLDİ

TikTok, güvenlik ve mahremiyet kaygıları, kullanıcı bilgilerine erişilebileceği ve Çin yanlısı görüşlerin yayılmasında kullanılabileceği endişesiyle ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya.

Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu, güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarına TikTok yasağı getirirken ABD'de de Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dahil birçok devlet kurumu, Kongre'de Aralık 2022'de yapılan oylamayı beklemeden TikTok'u yasaklamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi de 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti.

İngiltere de 16 Mart'ta alınan kararla tüm kamu çalışanlarına ait cihazlarda TikTok'un yasaklanacağını duyurmuştu.

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