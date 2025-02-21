ABD'de Trump yönetimi, Haitili göçmenlerin sınır dışı edilmelerini engelleyen korumaları kaldırıyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığından, 1990'da doğal afet ya da iç karışıklıklarla mücadele eden ülkelerden gelen göçmenlerin ABD'den sınır dışı edilmelerini önlemek amacıyla oluşturulan ve bu kişilere çalışma izni veren "geçici koruma programında" yapılacak değişikliğe ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, Haitili göçmenlere verilen geçici koruma statüsünün 18 ayda bir yenilenmesine yönelik kararın iptal edileceği bildirildi.

Geçici koruma programının "istismar edildiği" belirtilen açıklamada, 2011'de yaklaşık 57 bin Haitili koruma hakkı kazanırken, bu sayının 2024'te 520 bini aştığı kaydedildi.

Öte yandan, Haiti Göç Ofisi Direktörü Jean Negot Bonheur Delva, konuyla ilgili açıklamasında, "Başka yerde daha iyi bir hayat aramak için Haiti'den ayrılan insanların geri dönecek olması çok üzücü." ifadesini kullanarak, konuyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Delva, Haiti hükümetinin kısa süre önce, sınır dışı edilen vatandaşlarına yardım etmek üzere bir komisyon oluşturduğunu da aktardı.

Haiti Geçiş Konseyi Başkanı Leslie Voltaire, ocakta, Trump'ın yardım programlarının askıya alınması, düzensiz göçmenlerin ve mültecilerin ülkeden gönderilmesi gibi ABD'ye öncelik veren politikalarının Haiti'ye "yıkıcı" etkileri olacağı değerlendirmesinde bulunmuştu.