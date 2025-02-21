İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2025 Cuma / 23 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4133
  • EURO
    38,2476
  • ALTIN
    3430.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de Trump yönetimi, Haitili göçmenlerin sınır dışı edilmelerini engelleyen korumaları kaldırıyor
Dünya

ABD'de Trump yönetimi, Haitili göçmenlerin sınır dışı edilmelerini engelleyen korumaları kaldırıyor

ABD'de Donald Trump yönetimi, ülkedeki Haitili göçmenlere çalışma izni vererek ülkede kalmalarını sağlayan 'geçici koruma programında' değişikliğe gidilerek söz konusu korumaların kaldırılacağını duyurdu.

AA21 Şubat 2025 Cuma 07:45 - Güncelleme:
ABD'de Trump yönetimi, Haitili göçmenlerin sınır dışı edilmelerini engelleyen korumaları kaldırıyor
ABONE OL

ABD İç Güvenlik Bakanlığından, 1990'da doğal afet ya da iç karışıklıklarla mücadele eden ülkelerden gelen göçmenlerin ABD'den sınır dışı edilmelerini önlemek amacıyla oluşturulan ve bu kişilere çalışma izni veren "geçici koruma programında" yapılacak değişikliğe ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, Haitili göçmenlere verilen geçici koruma statüsünün 18 ayda bir yenilenmesine yönelik kararın iptal edileceği bildirildi.

Geçici koruma programının "istismar edildiği" belirtilen açıklamada, 2011'de yaklaşık 57 bin Haitili koruma hakkı kazanırken, bu sayının 2024'te 520 bini aştığı kaydedildi.

Öte yandan, Haiti Göç Ofisi Direktörü Jean Negot Bonheur Delva, konuyla ilgili açıklamasında, "Başka yerde daha iyi bir hayat aramak için Haiti'den ayrılan insanların geri dönecek olması çok üzücü." ifadesini kullanarak, konuyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Delva, Haiti hükümetinin kısa süre önce, sınır dışı edilen vatandaşlarına yardım etmek üzere bir komisyon oluşturduğunu da aktardı.

Haiti Geçiş Konseyi Başkanı Leslie Voltaire, ocakta, Trump'ın yardım programlarının askıya alınması, düzensiz göçmenlerin ve mültecilerin ülkeden gönderilmesi gibi ABD'ye öncelik veren politikalarının Haiti'ye "yıkıcı" etkileri olacağı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.