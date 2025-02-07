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Dünya

ABD'de Trump yönetimine ''USAID'' davası

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Uluslararası Kalkınma Ajansını (USAID) kapatma girişimlerini engellemek amacıyla hükümete dava açıldı.

AA7 Şubat 2025 Cuma 07:38 - Güncelleme:
ABD'de Trump yönetimine ''USAID'' davası
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ABD basınında 10 bini aşkın USAID çalışanının sayısının yaklaşık 300'e düşürüleceği iddiaları yer alırken, federal çalışanları temsil eden sendikalar, USAID konusunda Trump yönetimini mahkemeye verdi.

Amerikan Dış Hizmetleri Birliği (AFSA) ve Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu (AFGE), başkent Washington DC'deki federal mahkemeye dava dilekçesini sundu.

Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, USAID, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığına karşı açılan davada, "USAID'in operasyonlarını durdurma girişimlerine derhal son verilmesi" için ihtiyati tedbir kararı çıkarılması istenen dilekçede, USAID'in operasyonlarının durdurulmasının küresel kriz çıkardığı ve binlerce Amerikalının işini kaybettiği belirtildi.

Dilekçede, USAID için geçici yönetici atanması, binalarının yeniden açılması, internet sayfalarına tekrar erişim sağlanması, çalışanların idari izne çıkarılmasının durdurulması talep edilerek USAID'i feshetme yetkisinin yalnızca Kongre'ye ait olduğu savunuldu.

The New York Times'ın ismini açıklamak istemeyen konuya yakın kişilere dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi 10 bini aşkın USAID çalışan sayısını yaklaşık 300'e düşürecek.

Kalan aktif personelin sağlık ve insani yardım alanında uzman çalışanlardan oluşacağı ifade ediliyor.

- USAID İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta, başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede, ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta, bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

DOGE'nin başındaki Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuş, ajansın sosyal medya hesapları kapatılmıştı.

Daha sonra Başkan Trump ve Musk, USAID'in kapatılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Associated Press (AP) haber ajansına ve New York Times (NYT) gazetesine yapıldığı belirtilen ödemelere tepki gösteren Musk, AP'ye yapılan ödeme için "vergi mükelleflerinin paralarının israfı" yorumunu yaparken, NYT'ye yapılan ödeme içinse "NYT, hükümet tarafından fonlanan bir gazete" ifadesini kullanmıştı.

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