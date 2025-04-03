İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2025 Perşembe / 5 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9459
  • EURO
    41,585
  • ALTIN
    3830.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de Trump yönetiminin araştırma kurumlarına yönelik kesintilerine karşı dava açıldı
Dünya

ABD'de Trump yönetiminin araştırma kurumlarına yönelik kesintilerine karşı dava açıldı

ABD'de araştırmacılar, Başkan Donald Trump yönetiminin araştırma kurumlarına yönelik yaptığı harcama kesintilerinin 'siyasi güdümlü' olduğunu savunarak, kesintileri yapan Ulusal Sağlık Enstitülerine (NIH) dava açtı.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 07:11 - Güncelleme:
ABD'de Trump yönetiminin araştırma kurumlarına yönelik kesintilerine karşı dava açıldı
ABONE OL

Davacılardan Amerikan Halk Sağlığı Derneği (APHA) isimli araştırma kurumundan yapılan açıklamada, NIH'in şubatta araştırmalara yapılan federal hibelerde kesinti yapmaya başladığı ve yüzlerce projenin bilimsel olarak geçerli bir sebep sunulmadan iptal edildiği öne sürüldü.

Açıklamada, Trump yönetiminin araştırma kurumlarına yönelik yaptığı harcama kesintileri "siyasi güdümlü" şeklinde nitelendirilerek, kesintileri yapan NIH'e dava açıldığı belirtildi.

Federal hibelerde kesinti yapılmasının NIH'in bilime dayalı inceleme sürecini, ABD Kongresi'nin sağlık alanında eşitsizlikle mücadele yönündeki talimatlarını ve bazı federal düzenlemeleri ihlal ettiği savunulan açıklamada, hibelerin yeniden sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, hibelerin kesilmesi nedeniyle bazı projelerin yarıda kaldığı ve bunun vergilerin "boşa harcanması" anlamına geldiği kaydedildi.

NIH'den 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, kurumun araştırma amaçlı üniversite ve tıp merkezlerine önemli fon sağlayan, çok sayıda federal hibe verdiğine işaret edilerek, hibe kalemlerinde "tesisler" ve "yönetim" olarak tanımlanan "dolaylı maliyetler" için kesintiye gidileceği duyurulmuştu.

New York Times, 18 Şubat'taki bir haberinde yaklaşık 1200 NIH çalışanının işine son verildiğini yazmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.