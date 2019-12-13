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ABD'de Trump zor durumda! İki azil maddesini onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump'a yönelik iki azil maddesini onaylayarak Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderdi.

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