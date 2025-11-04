İSTANBUL 21°C / 14°C
Dünya

ABD'de Trump'a soğuk duş: Destek ciddi oranda azaldı

ABD'de yapılan anket, Başkan Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki kamuoyu desteğinin ciddi seviyede gerileyerek yüzde 37'ye düştüğünü gösterdi.

AA4 Kasım 2025 Salı 09:47
ABD'de Trump'a soğuk duş: Destek ciddi oranda azaldı
ABONE OL

CNN'in bağımsız araştırma şirketi SSRS tarafından yapılan ankette, halkın Trump'a desteği ölçüldü.

Katılımcıların yüzde 37'si Trump'ın başkanlık performansını onaylarken, yüzde 63'ü ise olumsuz görüş bildirdi.

Bu oranlar, aynı şirket tarafından yapılan bir önceki ankette kaydedilen yüzde 42 onay ve yüzde 58 onaylamama oranlarına göre belirgin düşüşe işaret etti.

Ankete göre, Trump'a destek oranı özellikle gençler, yaşlılar, düşük gelirli kesimler ve beyaz olmayan seçmenler arasında ciddi şekilde azaldı.

Bu kamuoyu yoklaması ayrıca Trump'a destek oranının, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında hemen ardından kaydedilen yüzde 34'lük en düşük seviyeye yaklaştığını ortaya koydu.

Trump'a destek oranı nisan ayında yüzde 41, martta yüzde 45 ve ikinci başkanlık döneminin başlarında, şubat ortasında yüzde 47 seviyesindeydi.

