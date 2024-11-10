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Dünya

ABD'de Tuskegee Üniversitesi'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Alabama eyaletinde bulunan Tuskegee Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

AA10 Kasım 2024 Pazar 19:38 - Güncelleme:
ABD'de Tuskegee Üniversitesi'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
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CNN'nin haberine göre, Tuskegee Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, üniversitede silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve ölen kişinin Tuskegee Üniversitesi öğrencisi olmadığı belirtildi.

Saldırıda üniversite öğrencileri dahil bazı kişilerin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada, kolluk kuvvetlerinin olay yerini kontrol altına aldığı ve saldırı hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Öte yandan, saldırıyı kimin düzenlediğine dair henüz bilgi paylaşılmadı.

  • abd üniversite saldırı
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