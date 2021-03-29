İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2021 Pazartesi / 16 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0868
  • EURO
    9,5981
  • ALTIN
    450.178
  • BIST100
    1382.15
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de Uber aracını gasp etmeye çalışan iki genç kız, sürücüsünün ölümüne neden oldu
Dünya

ABD'de Uber aracını gasp etmeye çalışan iki genç kız, sürücüsünün ölümüne neden oldu

ABD'nin başkenti Washington'da bir Uber aracını sürücüsü içindeyken gasp etmeye çalışan iki genç kız Mohammad Anwar isimli şoförün ölümüne neden oldu.

AA29 Mart 2021 Pazartesi 00:56 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 00:56
ABONE OL

Washington'da Uber sürücüsü Anwar'ın içinde olduğu aracının iki genç kız tarafından gasp edilmeye çalışıldığı ve o esnada Anwar'ın ''Onlar hırsız! Bu benim arabam.'' diye bağırdığı görüntü medyaya yansıdı.

Gasp sırasında aracın hareket halindeyken yol kenarına çarpıp devrilmesi sonucu 66 yaşındaki Pakistan asıllı Uber sürücüsü Mohammad Anwar geçen salı günü hayatını kaybetti.

Metropolitan Police Departmanından yapılan açıklamada ise 13 ve 16 yaşlarındaki iki genç kızın Anwar'a aracında elektroşok tabancası ile saldırdığı, gasp sırasında kaza yaşandığı ve bu iki kişiye cinayet ve silahlı gasp suçlamaları yöneltildiği bildirildi.

Anwar'ın ailesi ise ''GoFundMe'' websitesinde yaptığı paylaşımda Anwar'ın 2014'te Pakistan'dan ABD'ye göç ettiğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.