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Dünya

ABD'de uçak faciası! 3 kişi can verdi

ABD'nin Maryland eyaletinde küçük bir uçağın ağaçlık alana düşmesi sonucu uçakta bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.

AA22 Haziran 2026 Pazartesi 11:13 - Güncelleme:
ABD'de uçak faciası! 3 kişi can verdi
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ABC News kanalının haberine göre, yetkililer, New Jersey eyaletinden Maryland'e gitmek üzere havalanan "Piper Cherokee" tipi tek motorlu özel uçağın yerleşim yeri yakınlarındaki bir ağaçlık alana düştüğünü açıkladı.

Yetkililer, yerel bir uçuş okuluna ait olduğu ve kaza sırasında eğitim uçuşu yapıyor olabileceği değerlendirilen küçük uçaktaki pilot ile 2 yolcunun yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Yerde herhangi bir yaralanma yaşanmadığını belirten yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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