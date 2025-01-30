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Dünya

ABD'de uçak helikopterle çarpışarak düştü! Facia anı görüntülendi

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında ticari uçak ile askeri bir helikopter havada çarpışarak düştü. Düşen uçakta 60 yolcu ile 4 mürettebatın bulunduğu bildirildi. Kaza anı saniye saniye görüntülendi.

HABER MERKEZİ30 Ocak 2025 Perşembe 06:28 - Güncelleme:
ABD'de uçak helikopterle çarpışarak düştü! Facia anı görüntülendi
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ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yolcu uçağı ile askeri bir helikopter havada çarpışarak düştü.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir uçak ile askeri helikopter çarpıştı.

Açıklamada, America Havayollarına ait ticari uçak ile askeri bir helikopterin çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştüğü ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Nehirde arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Uçak ile helikopterin havada çarpıştığı anlara ilişkin bazı görüntüler sosyal medyaya yansırken, havalimanındaki tüm uçuşlar acilen durduruldu ve bölgede güvenlik önlemleri alındı.

KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Ronald Reagan Havalimanı ve nehir çevresinde çok sayıda polis aracı ile ambülansın sevk edildiği anlar ekranlara yansıdı.

UÇAKTA 60 YOLCU VE 4 MÜRETTEBAT BULUNUYORDU

American Airlines, uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğunu doğruladı.

- BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Fox News kanalındaki canlı yayında olayla ilgili kısa bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın olayla ilgili olarak bilgilendirildiğini ve gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini söyledi.

Leavitt, ticari bir uçak ile askeri bir helikopterin çarpıştığını teyit ederek, "trajik olayla ilgili gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini" kaydetti.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, kazayla ilgili "Reagan Havalimanı yakınında çarpışmaya karışan herkes için dua edin. Durumu takip ediyoruz. Şimdilik en iyisini umuyoruz." açıklaması yaptı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Savunma Bakanlığının durumu yakından takip ettiğini belirterek gerektiğinde yardıma hazır olduklarını söyledi.

4 KİŞİ SUDAN ÇIKARILDI

NBC Televizyonu kaza sonrası 4 kişinin sudan çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

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