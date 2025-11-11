İSTANBUL 19°C / 13°C
Dünya

ABD'de uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi! 2 ölü

ABD'de meydana gelen uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi. Jamaika'ya gitmekte olan küçük pervaneli uçağın Coral Springs'te gölete düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA11 Kasım 2025 Salı 13:17 - Güncelleme:
ABD'de uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi! 2 ölü
ABD'de kasırga yardım çalışmaları kapsamında Jamaika'ya gitmekte olan küçük pervaneli uçağın Florida eyaletine bağlı Coral Springs'te gölete düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kasırga yardım çalışmaları kapsamında Jamaika'ya gitmekte olan küçük pervaneli uçağın Florida eyaletine bağlı Coral Springs'te gölete düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Coral Springs-Parkland İtfaiye Teşkilatı Başkan Yardımcısı Mike Moser, kalkıştan kısa bir süre sonra düşen uçakta bulunan kişilere ilişkin detaylı bilgi vermedi. Moser, olayın bildirilmesinin ardından acil durum ekiplerinin birkaç dakika içinde olay yerine ulaştığını belirtti.

Uçağın düşme nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

