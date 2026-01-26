İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2026 Pazartesi / 8 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3772
  • EURO
    51,5601
  • ALTIN
    7107.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de uçak kazası... Özel jet kalkış esnasında düştü
Dünya

ABD'de uçak kazası... Özel jet kalkış esnasında düştü

ABD'nin kuzeydoğusundaki Maine eyaletinde, 8 kişiyi taşıyan özel jetin düştüğü bildirildi.

AA26 Ocak 2026 Pazartesi 20:29 - Güncelleme:
ABD'de uçak kazası... Özel jet kalkış esnasında düştü
ABONE OL

ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamada, Bombardier Challenger 600 tipi jetin, Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında düştüğü belirtildi.

Uçakta 8 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Havalimanından yapılan açıklamada da pistin geçici olarak kapatıldığı ifade edilerek, vatandaşlardan havalimanından uzak durmaları istendi.

ABD Federal Havacılık İdaresi, jetteki 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ağır yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, kazanın kalkış esnasında henüz bilinmeyen nedenlerden meydana geldiği, uçağın ters döndüğü ve alev aldığı ifade edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.