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Dünya

ABD'de uçakla helikopterin çarpıştığı kazada irtifa verilerinde tutarsızlıklar tespit edildi

ABD'nin Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpıştığı kazaya ilişkin soruşturmada irtifa verileriyle ilgili çelişkili bilgiler tespit edildi.

AA2 Şubat 2025 Pazar 14:32 - Güncelleme:
ABD'de uçakla helikopterin çarpıştığı kazada irtifa verilerinde tutarsızlıklar tespit edildi
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Başkent Washington yakınlarındaki kazaya karışan uçaktan alınan karakutu ile kontrol kulesinden elde edilen veriler, irtifa konusunda çelişkili bilgiler sundu.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulundan (NTSB) yetkililer, çarpışmadan hemen önce karakutusunda uçağın uzunlamasına ekseni ile ufuk arasındaki açısında (pitch açısı) değişiklik tespit edildiğini belirtti ancak bunun pilotların çarpışmayı önlemek amacıyla manevra girişimi olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Karakutudan alınan verilerin kaza sırasında uçağın irtifasının yaklaşık 99 metre olduğuna işaret ettiğini belirten yetkililer, kontrol kulesi bulgularının ise "Black Hawk" helikopterinin çarpışma anında 61 metre yükseklikte olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Yetkililer, kazaya karışan iki hava aracının irtifaları arasındaki 38 metrelik farkın nedeninin henüz tespit edilemediğini açıkladı.

NTSB yetkilileri, nehre düşen helikopterin karakutusunun bulunmasıyla irtifa farklarının giderilmesini umduklarını ifade etti.

- ABD'NİN BAŞKENTİNDEKİ UÇAK KAZASI

ABD Federal Havacılık İdaresi, yazılı açıklamayla, 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait uçakla "Black Hawk" tipi askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.

Başkent Washington yakınlarındaki havalimanına yakın mesafede meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, kazanın muhtemel sebebine ilişkin, "Helikopter, yanlış zamanda yanlış yerdeydi." açıklamasında bulunmuştuç

Kazanın "büyük bir trajedi" olduğunu ve önlenebilmesi gerektiğini belirten Trump, "Maalesef kazadan kurtulan olmadı." ifadesini kullanmıştı.

Uçak kazasında nehre düşen yolcular ve mürettebattan 41'inin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

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