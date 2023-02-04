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Dünya

ABD'de uçuşlara ''casus balon'' engeli

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 'Savunma Bakanlığı'nın güvenlik çabalarını destelemek için' Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerindeki üç havaalanından kalkış ve varış seferlerini durdurdu.

AA4 Şubat 2023 Cumartesi 22:50 - Güncelleme:
ABD'de uçuşlara ''casus balon'' engeli
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FAA tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada,"Savunma Bakanlığı'nın ulusal güvenlik çabalarını desteklemek için Wilmington, Myrtle Beach ve Charleston uluslararası havaalanlarındaki kalkış ve varış seferlerinin durdurulduğu" bildirildi.

FAA ayrıca Kuzey ve Güney Carolina kıyı şeridi üzerindeki hava sahasının da uçuşa kapatıldığını duyurdu.

Amerikan medyasında isimleri verilmeyen yetkililere dayandırılan haberlerde, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Çin'in başkenti Pekin'e yapacağı ziyareti ertelemesine neden olan ABD semalarındaki Çin "casus balonu" Atlantik okyanusu üzerine çıktığında düşürülmesinin planlandığı ifade ediliyor.

FAA'nın da bu nedenle Kuzey ve Güney Carolina kıyı şeridi üzerindeki hava sahasını geçici olarak kısıtladığı belirtiliyor.

- ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ SON GERGİNLİK: "CASUS BALON"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2 Şubat'ta Çin'e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.

Çinli yetkililer balonun Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri ise "Çin'in açıklamasının farkındayız ancak bunun bir gözetleme balonu olduğunu biliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Balon krizi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 5-6 Şubat'ta Pekin'e yapacağı ziyareti erteleyeceğini açıklamıştı. Başkan Biden da bugün konuya ilişkin ilk yorumunu yaparak, "(Casus balonun) İcabına bakacağız." ifadesini kullanmıştı.

  • casus balon
  • ABD Federal Havacılık İdaresi

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