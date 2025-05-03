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Dünya

ABD'de ulusal güvenlik krizi: Waltz'ın görevden alınmasının perde arkası

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın görevden alınmasının asıl nedeni açıklandı. Perde arkasında İsrail Başbakanı soykırımcı Binyamin Netanyahu'nun olduğu belirtildi.

AA3 Mayıs 2025 Cumartesi 21:00 - Güncelleme:
ABD'de ulusal güvenlik krizi: Waltz'ın görevden alınmasının perde arkası
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Washington Post'un haberine göre, bir çevrimiçi iletişim platformu olan Signal krizi henüz yaşanmadan, Netanyahu'nun Beyaz Sarayı ziyareti öncesinde İran'a saldırı konusunda aşırı istekli davranan Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkisini çekti.

Gazetenin isimlerini açıklamayan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump'ın görevden aldığı Waltz, Trump ile Oval Ofis'te yapılacak görüşme öncesinde İran'a karşı askeri seçenekler konusunda Netanyahu ile koordinasyon içinde oldu ve savaş seçeneğini önde tuttu.

Eski bir asker olan Waltz'ın, Trump'tan "çok daha fazla askeri güç kullanmaya hevesli olmasının" Beyaz Saray yönetiminde hayal kırıklığı oluşturduğu iddia edildi.

Haberde, mart ayında bir gazeteciyi ABD'li üst düzey yetkililerin Yemen'e yönelik operasyonun detaylarını paylaştığı Signal grubuna ekleyen Waltz'ın bu hatasının, görevden alınmasının son gerekçesi olduğu belirtildi.

SİGNAL KRİZİ

Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz, mart ayında Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" The Atlantic dergisinin baş editörü Jeffrey Goldberg'i eklemiş, olayın ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin odağı olmuştu.

ABD basınında Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Pentagon'daki ofisindeki bir masaüstü bilgisayara Signal uygulamasının kurulması talimatı verdiği iddia edilmişti.

Hegseth'in, ABD ordusunun Yemen'e yönelik saldırılara ilişkin hassas bilgileri, aralarında eşi, kardeşi ve avukatının da yer aldığı bir Signal mesajlaşma grubunda paylaştığı ileri sürülmüştü.

Başkan Trump, perşembe günü Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Mike Waltz'ı ABD'nin BM Daimi Temsilciliğine aday göstereceğini, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun mevcut pozisyonuyla birlikte bir süre Waltz'ın görevini de üstleneceğini belirtmişti.

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