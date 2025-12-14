ABD'de üniversiteye silahlı saldırı... 1 şüpheli gözaltına alındı

ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentinde bulunan Brown Üniversitesi kampüsünde, dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldığını açıkladı.

Providence Polis Şefi Oscar Perez, düzenlediği basın brifinginde, gözaltına alınan şahsın kimliğiyle ilgili şu aşamada bir bilgi paylaşmayacaklarını, şüphelinin güvenlik kameralarındaki kıyafetleriyle yakalandığını ve halihazırda başka şüpheli aramadıklarını belirtti.

Perez, şüphelinin 30'lu yaşlarında bir kişi olduğunu söylemekle yetindi.

Öte yandan ABD medyasına konuşan FBI yetkilileri, şüphelinin olay yerinden yaklaşık 32 kilometre uzakta bulunan bir otelde yakalandığını aktardı.

KAMPÜSTE SİLAHLI SALDIRI

ABD'deki Brown Üniversitesi'nde silahlı bir saldırgan nedeniyle dün, yerel saatle akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" alarmı verilmişti.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, saldırıda hayatını kaybedenler için dua ettiğini belirterek, "FBI olay yerinde ve şüpheli gözaltında." ifadesini kullanmıştı.

ABD medyasına açıklama yapan yerel yetkililer, saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğunu ifade ederken ölü ve yaralı sayısı hakkında detaylı bilgi paylaşmamışlardı.