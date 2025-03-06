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Dünya

ABD'de üniversiteye ''Yahudi karşıtlığı'' soruşturması

ABD Adalet Bakanlığı, kampüslerinde Yahudi karşıtı ortama izin verip vermediğini araştırmak amacıyla California Üniversitesi hakkında sivil haklar soruşturması başlattı.

AA6 Mart 2025 Perşembe 10:25 - Güncelleme:
ABD'de üniversiteye ''Yahudi karşıtlığı'' soruşturması
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Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, California Üniversitesinde Yahudi karşıtı ortam olup olmadığını değerlendirmek için soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında, üniversitenin 1964 Sivil Haklar Yasası'nı ihlal edip etmediği incelenecek.

Üniversitenin Sivil Haklar Yasası'nı ihlal ettiğine hükmedilmesi halinde, California Üniversitesine yaptırımlar uygulanabilir ve bu kapsamda federal fonlar kesilebilir. Gösterilere katılan öğrenciler ise hapis cezası veya sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalabilir.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı her zaman Yahudi Amerikalıları savunacak, sivil hakları koruyacak ve ülkemizin üniversitelerindeki kurumsal antisemitizmi ortadan kaldırmak için kaynaklarını seferber edecektir." dedi.

Trump yönetimi, üniversitelerde yapılan Filistin yanlısı protestoları "antisemitik" olarak nitelendirirken, eleştirmenler İsrail hükümetine tepki göstermenin Yahudi karşıtlığıyla aynı şey olmadığını savunuyor.

Başkan Trump, 30 Ocak'ta Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilmesine olanak tanıyan "antisemitizmle mücadele" temalı başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

  • ABD Adalet Bakanlığı
  • California Üniversitesi
  • soruşturma

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