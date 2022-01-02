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Dünya

ABD'de uzaktan eğitim kararı! 26 eyalette uygulanacak

ABD'de son haftalarda Kovid-19 vakalarının hızla artması nedeniyle birçok üniversite yeniden uzaktan eğitime dönme kararı aldı. Harvard ve Chicago Üniversiteleri ise ikinci döneme geç başlayacaklarını duyurdu.

AA2 Ocak 2022 Pazar 01:54 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 01:54
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26 eyalette 70'ten fazla üniversite, ikinci dönem eğitimlere çevrim içi devam edileceğini açıkladı.

Harvard Üniversitesi, yeni yılın ilk üç haftasında uzaktan eğitim yapılacağını ve koşulların düzelmesi durumunda ocak sonunda kampüslere dönüleceğini duyurdu.

Chicago Üniversitesi ise ikinci dönem başlangıcını iki hafta erteleyeceğini, ilk 2 hafta ise derslerin çevrim içi olacağını bildirdi.

Uzaktan eğitime dönecek diğer okullar arasında George Washington, Yale, Columbia gibi üniversiteler de yer alıyor.

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