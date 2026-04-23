ABD'de yangın faciası: 27 bin dönümlük alan küle döndü

ABD'nin Georgia eyaletindeki farklı noktalarda orman yangınları çıktı. Eyalet genelinde şu ana kadar 27 bin dönümlük alan küle döndü. Eyaletin güneydoğusundaki Brantley County'deki 82 numaralı karayolu üzerinde çıkan yangın kısa sürede hızla yayıldı

. Şu ana yaklaşık 5 bin dönümlük alan küle döndü. 54 ev ise kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık bin evin ise yangın riski altında olduğu belirtildi.

Brantley County'den yaklaşık 105 kilometreki uzaklıktaki Clinch County'deki Pineland Road yangınında ise yaklaşık 16 bin 500 dönümlük alan kül oldu. Alevlere 100 itfaiyeciyle müdahale sürerken, yakındaki Clinch County ve Echols County'de çıkan yangınlar da bazı sakinler tehlike nedeniyle tahliye edildi.

Georgia Valisi Brian Kemp, eyalet genelindeki 91 ilçede acil durum ilan etti. Alevlere müdahale sürüyor.