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Dünya

ABD'de yangın söndürme helikopterleri çarpıştı

ABD'nin California eyaletinde yangın söndürme görevindeki 2 helikopterin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

IHA7 Ağustos 2023 Pazartesi 16:05 - Güncelleme:
ABD'de yangın söndürme helikopterleri çarpıştı
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ABD'nin California eyaletine bağlı Riverside bölgesindeki Cabazon'da çıkan yangına müdahale eden 2 helikopter çarpıştı. Çarpışmanın ardından helikopterlerden biri güvenle iniş yaparken, diğer helikopter yere çakıldı. Düşen helikopterdeki 3 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin kimlikleri, California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (Cal Fire) itfaiye kaptanı ve bölüm şefinin yanı sıra sözleşmeli bir pilot olarak açıklandı. Cal Fire Güney Bölge Şefi David Fulcher, kazayı "trajik bir kayıp" olarak ifade ederek "3 harika insanı kaybettik" dedi.

Bir binada çıkan yangının kısa sürede çevredeki bitkilere sıçradığını ve yangının ekiplerin müdahalesi ile söndürüldüğünü ifade eden Fulcher, düşen helikopterin gözlem amaçlı kullanıldığını, güvenli iniş yapan helikopterin ise yangının söndürülmesine yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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