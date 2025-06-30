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Dünya

ABD'de yangınına müdahale eden itfaiyecilere ateş açıldı: 2 ölü

ABD'nin Idaho eyaletinde çıkan yangınına müdahale eden itfaiyecilere ateş açıldı. Yaşanan olayda 2 personel hayatını kaybetti.

AA30 Haziran 2025 Pazartesi 09:08 - Güncelleme:
ABD'de yangınına müdahale eden itfaiyecilere ateş açıldı: 2 ölü
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Eyaletin kuzeyindeki Coeur d'Alene kentinde bulunan Canfield Dağı'ndaki tabiat parkında henüz belirlenemeyen nedenle çalı yangını çıktı.

Yangın, yürüyüş ve bisiklet parkurlarının bulunduğu yaklaşık 25 dönümlük ağaçlık bölgeye yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, kimliği belirsiz 1 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

İtfaiye ekiplerine pusu kurulduğu şüphesiyle yerel polis güçleri de yangın bölgesine sevk edildi.

Idaho Valisi Brad Little, açıklamasında, Idaho'da bir yangına müdahale ederken "kahraman itfaiyecilerin" saldırıya uğradığını belirterek, ilçe sakinlerine bölgeden uzak durmaları çağrısı yaptı.

- FBI VE SWAT SEVK EDİLDİ

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olay yerinde emniyet birimlerinin ateş altında olduğuna yönelik bilgilendirildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile SWAT güçleri de destek amacıyla bölgeye sevk edildi.

Kootenai İlçesi Şerifi Robert Norris, operasyon sonrası, yanında ateşli silah bulunan 1 kişinin dağ bölgesinde ölü ele geçirildiğini ifade etti.

Olayda 2 itfaiye personelinin hayatını kaybettiği, 1 itfaiyecinin yaralandığı bildirildi.

ABC News haberine göre, olayla ilgili başlatılan soruşturmada "yangının kasıtlı olarak çıkarılmış" olabileceği olasılığı üzerinde duruluyor.

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