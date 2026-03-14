İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7136.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de yargıç, Powell ile ilgili soruşturmada Fed'e gönderilen celpleri iptal etti
ABD'de yargıç, Powell ile ilgili soruşturmada Fed'e gönderilen celpleri iptal etti

ABD'de federal yargıç, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili soruşturmada Fed Yönetim Kurulu'na gönderilen celpleri, soruşturmayı destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmadığı gerekçesiyle iptal etti.

AA14 Mart 2026 Cumartesi 07:30
ABONE OL

Washington'daki Bölge Mahkemesi Başyargıcı James Boasberg, yayımladığı mahkeme görüşünde, hükümetin, Powell'ın bir suç işlediğine dair "hiçbir kanıt" sunamadığını belirtti.

Sunulan gerekçelerin "zayıf ve dayanaksız" olduğunu vurgulayan Boasberg, "Çok sayıda kanıt, hükümetin bu celpleri Yönetim Kurulu'na, Başkanı'nı daha düşük faiz oranlarını onaylamaya ya da istifa etmeye zorlamak amacıyla gönderdiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Boasberg, mahkemenin celplerin "uygunsuz bir amaçla" çıkarıldığını tespit ettiğini ve hükümsüz kılınmasına karar verdiğini bildirdi.

- BAŞSAVCI KARARA İTİRAZ EDECEKLERİNİ AÇIKLADI

Soruşturmayı yürüten Başsavcı Jeanine Pirro ise düzenlediği basın toplantısında söz konusu karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Pirro, Başyargıç Boasberg'i "aktivist yargıç" olarak nitelendirerek "büyük jürinin suçları soruşturma kabiliyetini etkisiz hale getirdiğini" ifade etti.

Soruşturmanın engellendiğini vurgulayan Pirro, "Bu yanlış ve yasal dayanaktan yoksundur." dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurmuştu.

Powell, cezai suçlama tehdidinin asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu öne sürmüş ve bunları "bahane" olarak nitelendirmişti.

Adalet Bakanlığı, Fed binalarının yenilenme projesi ve Powell'ın geçen yıl Senatonun Bankacılık Komitesi'nde bu konuya değindiği ifadeyle ilgili Fed Yönetim Kurulu'na büyük jüri celbi göndermişti.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.