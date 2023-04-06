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Dünya

ABD'de yaşanan felakette 5 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Missouri eyaletinde meydana gelen kasırga nedeniyle en az 5 kişinin hayatını kaybettiği ve büyük hasar meydana geldiği belirtildi.

AA6 Nisan 2023 Perşembe 01:01 - Güncelleme:
ABD'de yaşanan felakette 5 kişi hayatını kaybetti
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Bollinger İlçesi Şerifi Casey Graham'ın açıklaması ve eyalet yetkililerinin bildirdiğine göre, St. Louis kentinin 80 kilometre güneyinde meydana gelen hortum, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatına mal olurken, geride büyük enkaz bıraktı.

Hortumun şiddetiyle ağaçların kökünden söküldüğü, evlerin dış cephe ve çatılarının parçalara ayrıldığı bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği eyalette, hortumun gökyüzüne yükselmeden önce yaklaşık 30 kilometre boyunca yerde kaldığı ve bu sürede önüne gelen her şeyi yıkıp geçtiği kaydedildi.

Missouri Valisi Mike Parson Twitter'dan, "Bollinger ilçesindeki kasırga nedeniyle can kayıpları ve yaralıların olduğu bilgisini teyit ettik." diyerek acil durum personeliyle kurtarma çalışmalarına katıldığı bilgisini paylaştı.

Missouri Eyalet Otoyol Polisi de hortumun hasarını ortaya koyan dron görüntülerini Twitter adresinden paylaşırken, daha fazla can kaybının önlenmesi için vatandaşların tehlikeli bölgeden uzaklaşmasını tavsiye etti.

Ulusal Hava Durumu Servisi, hasar gücü yüksek hortumun saatte yaklaşık 210 kilometre hızla hareket ettiğini belirtti.

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