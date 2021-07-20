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Dünya

ABD'de yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti

ABD'nin başkenti Washington'a yarım saatlik mesafede yer alan Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) toplanan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kıldı.

AA20 Temmuz 2021 Salı 18:33 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 18:33
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Maryland eyaletinde bulunan ve ABD'nin en büyük camilerinden biri olan DCA, Kurban Bayramı için farklı renk ve milletten yüzlerce Müslüman'ın buluşma noktası oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinde ülke genelinde başlayan rahatlamaya rağmen maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeye çalıştığı görülen Müslümanlar, bayram namazı için caminin içini ve avluyu doldurdu.

Türklerin yanı sıra bölgede yaşayan farklı milletlere mensup yüzlerce Müslüman'dan oluşan cemaat tekbirler getirerek namaz kıldı, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için dualar etti.

Namazın ardından merkezin geniş bahçesinde coşku içinde bayramlaşan Müslümanlara daha sonra kahvaltı ikram edildi.

- New Jersey eyaletinde Kurban Bayramı

ABD'de Türklerin ve Müslümanların en yoğun yaşadığı eyaletlerden biri olan New Jersey'de de bayram coşkusu yaşandı.

Cliffside Park'ta bulunan Bergen Diyanet Cami ve Kültür Merkezi'nde kılınan bayram namazında Müslümanlar, hep birlikte tekbir getirerek dualar etti.

Bayram namazının ardından caminin bahçesinde bayramlaşan cemaate açık büfe kahvaltı ikramı yapıldı, cami yetkilileri çocuklara bayram hediyesi olarak oyuncak dağıttı.


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