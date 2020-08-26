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Dünya

ABD'de yatırımcılar için yeni düzenleme

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 'akredite yatırımcı' tanımında düzenlemeye giderek daha fazla Amerikalının özel şirket hisse satışlarına katılabilmesine imkan tanıdı.

AA26 Ağustos 2020 Çarşamba 18:41 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 18:42
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SEC'ten yapılan açıklamada, özel sermaye piyasalarına katılabilecekleri belirlemeye yönelik temel unsurlardan olan "akredite yatırımcı" tanımında değişiklik yapıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEC Başkanı Jay Clayton, söz konusu değişikliğin, komisyonun yıllarca süren "akredite yatırımcı" tanımını gözden geçirmeye yönelik yaklaşımları değerlendirme ve analiz etme çabalarının bir ürünü olduğunu kaydetti.

Clayton, "İlk kez, bireylerin özel sermaye piyasalarımıza yalnızca gelirlerine veya net değerlerine göre değil, aynı zamanda yerleşik, net finansal gelişmişlik ölçülerine dayalı olarak katılmalarına izin verilecek." değerlendirmesinde bulundu.

SEC'in yeni düzenlemesine göre, yatırımcılar, gelir veya net değer için mevcut testlere ek olarak tanımlanmış mesleki bilgi, deneyim veya sertifikasyon ölçümlerine dayalı olarak "akredite yatırımcı" olarak nitelendirilebilecek.

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