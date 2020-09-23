star.com.tr 23 Eylül 2020 Çarşamba 18:36 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 18:39

Koronavirüs nedeniyle 200 binden fazla insanın öldüğü ABD'de, 'pandemiyle mücadele fonu' ile ilgili iddialar, ortalığı karıştırdı.



İddiaya göre Pentagon, pandemiyle mücadele için oluşturulan 1 milyar dolarlık fonu harcadı. Demokrat Kongre üyeleri Barbara Lee ve Mark Pokan, iddialar üzerine 1 milyar dolarlık fonu uygunsuz bir şekilde harcayan Pentagon'un harcamalarının denetlenmesi için soruşturma talep etti.

Demokratlar, sosyal medya hesaplarından 'denetleme çağrısı'nda bulunurken, Alt Komisyonun Başkanı ve Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'ndeki üçüncü en kıdemli üyesi James Clyburn, Denetim ve Reform Komisyonu Başkanı Carolyn Maloney ve Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith'e yazdıkları mektupla, soruşturma talep etti.

Pentagon'un, CARES Yasası çerçevesinde koronavirüsle mücadelede tıbbi malzemeleri üretmek için Savunma Üretim Yasası aracılığıyla tahsis edilen 1 milyar dolarlık fonu, kötüye kullandığı iddia edildi.

Pokan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pentagon, askerleri ve halkı güvende tutmak yerine, savunma şirketlerine ödeme yapmak için 1 milyar dolarlık fonu kullandı. Bu adil değil. Kongre üyeleri olarak acil bir soruşturma başlatılmasını tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Lee ise, 'Bu vergi mükelleflerinin dolarları, Kongre tarafından yalnızca salgınla mücadele amacıyla tahsis edildi. İddialar doğruysa, bu kesinlikle kabul edilemez ve sorumlularına hesap sorulmalı. Sonsuz savaşlar için şişirilmiş savunma harcamaları lehine, Amerikan halkının ihtiyaçlarını ihmal etme kültürü, sona ermelidir." açıklamasında bulundu.

ABD'DEKİ PANDEMİ VE İDDİANIN ÇIKIŞI

Şu ana kadar koronavirüs pandemisinden en kötü etkilenen ülke konumundaki ABD'de, vaka sayısı 7 milyona dayanırken, 200 binden fazla insan öldü.

Washington Post'ta Salı günü yayınlanan bir habere göre Pentagon, mart ayı fonlarının çoğunu, jet motorları, zırh ve üniforma tedarik ettiği savunma sanayi şirketlerine verdi.

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