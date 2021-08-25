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Dünya

ABD'de yoğun bakımlarda yatan hasta sayısı giderek artıyor

ABD'de Kovid-19 kaynaklı yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranı ortalama yüzde 77'ye yükseldi.

AA25 Ağustos 2021 Çarşamba 18:51 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 18:51
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Sigorta analiz şirketi QuoteWizard'ın Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (HHS) verilerini analiz ederek yayımladığı rapor, geçen hafta ülkedeki yoğun bakım ünitelerinin yüzde 77'sinin kullanıldığını ortaya koydu.

Arkansas ve Alabama yetkilileri, hafta başında yoğun bakım ünitelerinin tamamının dolduğunu açıklarken, Kentucky Valisi Andy Beshear eyalette yoğun bakım hastalarına yer açmak için hastanelerde yer değişiklikleri yapıldığını duyurdu.

Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 94'ünün kullanıldığı Florida'da 50 hastane sağlık çalışanı sayılarının yetersiz olduğunu bildirirken, 60 hastanenin daha hafta sonundan itibaren sağlık çalışanı sayılarının yeterli olmayacağını öngördüğü belirtildi.

Forbes dergisi, geçen hafta Texas'ın kuzeyindeki hastanelerin kapasite yetersizliği nedeniyle aşılı hastalara öncelik vermeye başlayacağını haber yapmıştı.

QuoteWizard, yoğun bakım kapasitelerinin yüzde 90'ından fazlasını kullanan ABD'nin güneyindeki beş eyaletin (Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Texas), aynı zamanda Kovid-19 salgınının en yoğun görüldüğü bölgeler olduğunun altını çizdi.

Raporda, yoğun bakım ünitesi yetersizliğinin bir kapasite değil, talep probleminden kaynaklandığı vurgulandı.

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