Ulusal basında yer alan haberlere göre, Denver Uluslararası Havalimanı'nda bir yolcu uçağının aniden alev alması endişeye yol açtı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği ifade edildi.

UÇAĞIN KANADINDA KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Yolculardan bazıları panik halinde uçağın kanadında kurtarılmayı bekledi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, American Airlines'a ait uçaktan dumanların yükseldiği ve yangın söndürme çalışmalarının yapıldığı görülüyor.

