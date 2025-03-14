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Dünya

ABD'de yolcu uçağı alev aldı! Kanatta kurtarılmayı beklediler

ABD'de American Airlines'a ait bir yolcu uçağı havalimanındayken aniden alev aldı, yolcular tahliye edilirken bazıları uçağın kanadında kurtarılmayı bekledi.

AA14 Mart 2025 Cuma 06:38 - Güncelleme:
ABD'de yolcu uçağı alev aldı! Kanatta kurtarılmayı beklediler
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Denver Uluslararası Havalimanı'nda bir yolcu uçağının aniden alev alması endişeye yol açtı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği ifade edildi.

UÇAĞIN KANADINDA KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Yolculardan bazıları panik halinde uçağın kanadında kurtarılmayı bekledi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, American Airlines'a ait uçaktan dumanların yükseldiği ve yangın söndürme çalışmalarının yapıldığı görülüyor.

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