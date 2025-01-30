ABD'de yolcu uçağı helikopterle çarpıştı! Kazada sağ kurtulan olmadı

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter havada çarpışarak düştü.

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir uçak ile askeri helikopter çarpıştı.

American Airlines'a ait yolcu uçağı ile askeri helikopter, çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştü.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'de meydana gelen uçak kazasında kurtulan olmadığını duyurdu.

Uçak ile helikopterin havada çarpıştığı ana ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı, havalimanındaki tüm uçuşlar acilen durduruldu ve bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Potomac Nehri'ne düşen uçakta bulunan 64 kişiden kurtulan olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Öte yandan, CBS News'a konuşan bir yetkili, nehirden 30 cansız bedenin çıkarıldığını söyledi. Yetkililer ayrıca, helikopterin o saatte ve irtifada neden uçtuğunun soruşturulduğu bilgisini de paylaştı.

Ronald Reagan Havalimanı ve Potomac Nehri çevresine yaklaşık 300 polis, sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi, geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

Havanın ve suyun oldukça soğuk olması nedeniyle görevlilerin zamanla yarıştığı belirtildi.

- BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Fox News kanalındaki canlı yayında kazayla ilgili kısa açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın bilgilendirildiğini ve gelişmeleri anlık takip ettiklerini söyledi.

Leavitt, "trajik olayla ilgili gelişmeleri anlık izlediklerini" kaydetti.

- UÇAKTA 60 YOLCU İLE 4 KİŞİLİK MÜRETTEBAT VARDI

ABD medyasına açıklama yapan American Airlines yetkilileri, Kansas'tan başkent Washington'a gelen uçakta 60 yolcu ile 4 kişilik mürettebatın bulunduğunu bildirdi.

Amerikan medyasına konuşan Pentagon yetkilileri ise düşen askeri helikopterde 3 askeri personelin bulunduğu ancak herhangi bir üst düzey yetkilinin olmadığı bilgisini paylaştı.

CNN'e konuşan yetkililer ise ABD Artistik Buz Pateni takımından bazı sporcuların da uçakta yer aldığını doğruladı.

- TRUMP'TAN AÇIKLAMA: ÖNLENMESİ GEREKEN BİR DURUMDU

ABD Başkanı Trump, başkent Washington DC'de meydana gelen uçak kazasında kurtulan olmadığını duyurdu.

Trump, uçak kazasında helikopter pilotunun uçağı görebildiğini ve manevra şansı olduğunu ancak manevra yapmadığını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, herkes için dua edilmesini isteyerek, "Durumu takip ediyoruz ancak şimdilik en iyisini umalım." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de yaptıkları açıklamada durumun takip edildiğini belirtti.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

CNN'in elde ettiği hava trafik kontrolörlerinden gelen ses, çarpışmaya yol açan kritik anları yakaladı.

HELİKOPTER CEVAP VERMEDİ

American Airlines'ın 5342 sefer sayılı uçuşu, kazadan hemen önce Reagan Ulusal Havaalanı'na inmek için izin aldı, ancak Black Hawk helikopteri uyarılara cevap vermedi.

Bir hava trafik kontrolörü helikoptere, "PAT 2-5, CRJ görüş alanında mı?" diye sordu ve ardından, "PAT 2-5, CRJ'nin arkasından geç." talimatını verdi. Birkaç dakika sonra ses kaydı, trafik personelinin soluklarını yakaladı, ardından başka bir pilota bir duyuru yapıldı.

"Daha önce ne olduğunu fark ettiniz mi bilmiyorum ama 3-3'ün yaklaşma ucunda bir çarpışma oldu. Kapıya geri dönmek isterseniz belirsiz bir süre için operasyonları durduracağız. Şirketle koordine olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ne yapmak istediğinizi bana bildirin."

Yaklaşmadaki başka bir pilot, Potomac Nehri'nin karşısından gelen işaret fişeklerini gördüğünü doğruladı, bu da çarpma anında bir patlama olduğunu gösteriyordu. Daha sonra bir yaklaşma kontrolörü, "Görünüşe göre olaya karışan her iki uçak da nehirde, arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

YETKİLİLER: ÇOK ZORLU KOŞULLARDAYIZ

Washington D.C.'den acil yardım sorumlusu John Donnelly, "Kaza büyüyor ve çok sayıda ekip bölgede çalışıyor. Washington D.C.'de hükümetle birlikte bir süreç yürütüyoruz. Hepimiz bir komuta altında çalışıyoruz. Marialand'dan da polis helikopterleri var. Federal bir yanıt veriyoruz. Çok zorlu koşullardayız. Çok fazla rüzgar var ve rüzgar çok sert esiyor.

Donnelly ayrıca "20.48'de kazaya ilişkin ilk bildirimi aldık ve 20.58'de ekipler müdahale etti. Arama ve kurtarma çalışmalarına 300 kişi katıldı." bilgisi verdi.

'Ronald Reagan Havaalanı'nda açıklama yapan bir başka yetkili ise, "Kaybettiğimiz insanlar çok kıymetli. Sevdiklerini kaybeden ailelerle birlikte biz de şu anda yas tutuyoruz." dedi.

- AMERİCAN AİRLİNES CEO'SUNDAN AÇIKLAMA

American Airlines Üst Yöneticisi (CEO) Robert Isom ise şirketin internet sitesinden yaptığı açıklamada, kazadan dolayı büyük üzüntü duyulduğunu ifade etti.

Yerel ve federal yetkililerle olayın soruşturulması ve arama kurtarma çalışmaları konusunda iletişimde olduklarını belirten Isom, ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

RUS SPORCULAR SHİSHKOVA VE NAUMOV DA DÜŞEN UÇAKTAYDI

ABD'nin başkenti Washington'da helikopterin çarpması sonucu düşen yolcu uçağında dünya şampiyonu buz pateni sporcuları Evgenia Shishkova ve Vadim Naumov da vardı.

RUSYA: ABD'DE UÇAK İLE HELİKOPTERİN ÇARPIŞMASI NEDENİYLE WASHİNGTON İLE ÜST DÜZEY TEMAS PLANLANMIYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpışarak düştüğü kazada Rus vatandaşlarının da öldüğünü açıklarken, Washington yönetimiyle üst düzeyde temasın planlanmadığını söyledi.

ABD'DE HELİKOPTERLE UÇAĞIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA SAĞ KURTULAN OLMADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Kazayla ilgili olarak Washington'da bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Washington İtfaiye ve Acil Servis Hizmetleri Başkanı John Donnelly, enkazda toplamda 28 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklayarak, "Bu noktada, sağ kalan olmadığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı. Donnelly, enkaz kaldırma çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, düşen yolcu uçağının Potomac Nehri'nde üç parça halinde tespit edildiğini söyledi.

Basın toplantısında söz alan American Airlines Üst Yöneticisi (CEO) Robert Isom da çarpışmadan önce askeri helikopterin yolcu uçağının rotasına neden girdiğini bilmediklerini kaydetti.