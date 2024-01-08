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Dünya

ABD'de yolcu uçağının kopan parçası bir evin bahçesinde bulundu

ABD'de acil çıkış kapısı patlayan Alaska Havayollarına ait yolcu uçağının kayıp parçası bir evin bahçesinde bulundu.

IHA8 Ocak 2024 Pazartesi 10:32 - Güncelleme:
ABD'de yolcu uçağının kopan parçası bir evin bahçesinde bulundu
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ABD'de Portland-Ontario seferini gerçekleştiren Alaska Havayollarına ait Boeing 737-MAX 9 tipi yolcu uçağının acil çıkış kapısının patlamasının ardından başlatılan incelemeler devam ediyor. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) Başkanı Jennifer Homendy yaptığı bugün açıklamada, uçağın kayıp parçasının Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde bir öğretmene ait evin bahçesinde bulunduğunu söyledi.

Yetkililer, uçağın kapısının bulunması için operasyon başlatmış ve halktan yardım talep etmişti. NTSB Başkanı Homendy, eksik parçanın yerinin tespit edilmesinin yaşanan olayın nedeniyle ilgili önemli ipuçları sağlayacağını açıklamıştı.

YÜZLERCE UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), 171 adet Boeing 737-Max 9 tipi yolcu uçağının, incelemeler tamamlanana kadar yere indirilmesi talimatını vermişti. Alaska Havayolları FAA kararının ardından Pazar günü 170 uçuşunun, bugün ise 60 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada iptallerin haftanın ilk yarısında devam edeceği belirtildi. Boeing 737-MAX 9 uçakları yere indirilen United Havayolları da hafta sonu 270 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

ABD'de Cuma günü Alaska Havayolları'na ait Boeing 737-Max 9 tipi yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra acil çıkış kapısı ve bir penceresi patlamıştı. Uçağın gövdesindeki parçanın kopmasının ardından kabindeki basınç düşmüş, 171 yolcu ve 6 mürettebat bulunan yolcu uçağı Portland'a güvenli bir şekilde acil iniş gerçekleştirmişti.

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