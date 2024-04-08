ABD'de yolcu uçağının motor kapağı düştü

ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver kentinden Teksas eyaletindeki Houston kentine sefer yapmak üzere dün kalkış yapan Southwest Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçağın motor kapağı düştü. Uçak, kalkış yaptığı Denver Havalimanı'na geri döndü. FAA'dan yapılan açıklamada, "Southwest Havayollarının 3695 sefer sayılı uçuşu, mürettebatın kalkış sırasında motor kapağının düştüğünü ve kanat flapına çarptığını bildirmesinin ardından 7 Nisan Pazar günü yerel saatle sabah 08:15 civarında Denver Uluslararası Havalimanı'na güvenli bir şekilde geri döndü. Boeing 737-800 kapıya çekildi. Uçak Houston'daki William P. Hobby Havalimanı'na gidiyordu. FAA konuyla ilgili inceleme başlatacak" denildi.

UÇAĞIN KAPISI KOPMUŞ, 160 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDENMİŞTİ

Ocak 2024'te ABD merkezli Alaska Havayolları'na ait Boeing 737-9 MAX tipi yolcu uçağının kapısı uçak havadayken kopmuş ve düşmüştü. Yetkililer, kapının uçak 4 bin 800 metredeyken koptuğunu açıklamıştı ve FAA olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Meydana gelen olay sonrası, 177 kişiyi taşıyan uçak, Portland'daki havalimanına geri dönerek acil iniş yapmıştı. Olayın ardından United Havayolları, Alaska Havayolları, Türk Hava Yolları, Copa Havayolları ve Aeromexico, filolarındaki aynı model uçakları detaylı denetimler için hizmetten çekerek yere indirdiğini açıklamıştı.

ABD medyası geçtiğimiz günlerde Boeing şirketinin Alaska Havayolları şirketine 160 milyon dolarlık bir tazminat ödemesi yaptığını duyurmuştu.