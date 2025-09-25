İSTANBUL 25°C / 19°C
Dünya

ABD'de Zelenski-Şara buluşması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, New York'ta, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldiğini duyurdu.

AA25 Eylül 2025 Perşembe 10:13 - Güncelleme:
ABD'de Zelenski-Şara buluşması
ABONE OL

ABD'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Zelenski, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştüğünü belirtti.

Zelenski, toplantıda Ukrayna ve Suriye'ye yönelik güvenlik tehditleri, bu tehditlerle mücadele ve ülkeler arasındaki işbirliği konularını ele aldıklarını belirterek, "Karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkiler kurma konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Görüşmede, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine ilişkin ortak bildirinin de imzalandığını bildiren Zelenski, "Bu önemli adımdan memnuniyet duyuyoruz ve Suriye halkına istikrar yolunda destek vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

