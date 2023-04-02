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Dünya

ABD'deki ankete göre halkın yüzde 45'i Trump'ın suçlanmasını istiyor

ABD'de yapılan bir ankette halkın yüzde 45'inin, eski Başkan Donald Trump'ın, yetişkin filmleri yıldızı bir kadınla girdiği ilişki sonrası 'sus payı' ödemesiyle ilgili jüri tarafından suçlu bulunmasını istediği ortaya çıktı.

AA2 Nisan 2023 Pazar 18:30 - Güncelleme:
ABD'deki ankete göre halkın yüzde 45'i Trump'ın suçlanmasını istiyor
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ABC News/Ipsos'un yaptığı ankete göre, ABD halkının yarıya yakını Trump'ın suçlu olduğunu düşünüyor.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 45'i söz konusu davada Trump'ın suçlanması gerektiğini düşünürken, yüzde 32'si ise suçlamalara karşı çıktı. Katılımcıların yüzde 23'ü de suçlamalar konusunda bilgisi olmadığını ifade etti.

Parti temelinde ise Demokratların yüzde 88'i, Manhattan Başsavcılığının soruşturmasıyla ilgili Trump'ın ceza alması gerektiğini söylerken, Cumhuriyetçi partili katılımcıların yüzde 62'si suçlamalara karşı çıktı.

Cumhuriyetçilerin sadece yüzde 16'sı, Trump'ın, kendisine yöneltilen suçlamalardan ceza alabileceğini ifade ederken, geri kalan yüzde 12'si ise görüş belirtmemeyi tercih etti.

Öte yandan, parti tabanına bakılmaksızın anket katılımcılarının yüzde 47'si suçlamaların siyasi kaynaklı olduğuna inandığını dile getirirken, Cumhuriyetçilerde ise bu oran yüzde 79'a çıktı.

Anket, 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde ulusal düzeyde rastgele seçilen 593 kişi üzerinde yapıldı.

Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle 4 Nisan'da hakim karşısına çıkacak ilk eski başkan olacak.

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısı'nın porno yıldızı Stormy Daniels'a 2016 Başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödeme yaptığı soruşturmayla ilgili tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu.

Trump, jürinin hakkında verdiği yargılanma kararını "siyasi" olarak nitelemiş ve bunun "seçimlere müdahale" olduğunu savunmuştu.

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