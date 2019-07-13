ABD'deki Barry Kasırgası korkuttu
Meksika Körfezi'nde tropikal fırtına olarak başlayan Barry Kasırgası, Louisiana eyaletinde karaya vurarak hız kesti.
- AA
Barry Kasırgası, ABD'nin Louisiana eyaletinde karaya vurarak tropikal fırtınaya dönüştü.
ABD basınına göre, Meksika Körfezi'nde başlayan Barry Fırtınası, bu sabah itibarıyla birinci kategori kasırga seviyesine ulaştı.
Kasırga, 14.00'te (TSİ 21.00) Louisiana kıyılarına vurdu. Karaya vurmasının ardından şiddeti azalan kasırga, tropikal fırtınaya dönüştü.
Fırtına nedeniyle eyalette 77 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı, ağaçların devrildiği belirtildi.
New Orleans Uluslararası Havalimanı'nda da fırtına nedeniyle uçuşların gerçekleştirilemediği kaydedildi.
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