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Dünya

ABD'deki bir camiye İslamofobik saldırı

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Moorhead şehrinde bir camiye İslamofobik saldırı düzenlendi.

AA26 Nisan 2021 Pazartesi 18:35 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 18:35
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Yerel basında yer alan habere göre, Moorhead Fargo İslam Toplumu Merkezi'ne gece gelen bir kişi caminin camlarını kırarak etrafa zarar verdi.

Sprey boya ile cami duvar ve kapılarına İslam karşıtı yazılar yazan saldırgan, cami girişine gamalı haç çizdi.

Polisin yayımladığı güvenlik kamerası kayıtlarında saldırganın tanınmamak için kamuflaj ceket ve koyu bir kar maskesi kullandığı görüldü.

Moorhead Belediye Başkanı Shelly Carlson, yaptığı açıklamada, ramazan ayında yapılan bu saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Moorhead'te nefrete yer yok. Müslüman toplumunun yanındayız." ifadesini kullandı.

Öte yandan Minnesota Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), camiye yapılan saldırının nefret suçu kapsamında soruşturulması çağrısında bulundu.

Olayın Moorhead polis departmanı ve Fargo Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından incelendiği kaydedildi.

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