ABD'deki cami saldırısına Birleşmiş Milletler'den tepki: Şiddetle kınıyoruz

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Diego İslam Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırı uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı. 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten sert tepki geldi. Guterres, Müslüman toplumuyla dayanışma mesajı vererek nefret ve hoşgörüsüzlüğe karşı acil mücadele çağrısında bulundu.

GUTERRES'TEN CAMİ SALDIRISINA ŞİDDETLİ KINAMA

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarriç, günlük basın toplantısında konuştu.

Dujarric, "Genel Sekreterin, dün California'nın San Diego kentindeki bir camiye düzenlenen ve üç kişinin hayatını kaybettiği ölümcül saldırıyı şiddetle kınadığını bildirebilirim." ifadesini kullandı.

Genel Sekreterin, ibadet yerlerine yapılan saldırıların özellikle iğrenç olduğunu yeniden teyit ettiğini aktaran Dujarric, nefret ve hoşgörüsüzlüğün her türlüsüne karşı acilen mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

MÜSLÜMAN TOPLUMUYLA DAYANIŞMA MESAJI

Dujarric, "Genel Sekreter, kurbanların ailelerine en içten taziyelerini sunuyor. Müslüman toplumuyla dayanışma içinde olduğunu belirterek saldırının tam olarak soruşturulması çağrısında bulunuyor." dedi.

SAN DİEGO İSLAM MERKEZİ'NE SİLAHLI SALDIRI

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne dün silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, iki saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu bildirmişti.