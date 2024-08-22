ABD'deki Demokrat Parti Kongresi'nde çifte standart! Filistinlilerin konuşmasını engellediler

NBC News'ün haberine göre, Filistin destekçisi 30 Demokrat delege, Demokratik Ulusal Kongre'de (DNC) Filistinli bir konuşmacının bulunması talepleri karşılık bulmayınca bina önünde eylem yaptı.

Kongrede İsrailli esirlerden birinin ailesinin konuşma yapmasına rağmen Filistin asıllı bir konuşmacıya izin verilmemesine Filistin destekçisi delegeler ve Demokrat Partililer tepki gösterdi.

- DELEGELER BASIN AÇIKLAMASI YAPTI



Filistin destekçisi delegelerden Abbas Alawieh, DNC'nin toplandığı United Center önünde basın açıklaması yaptı.

Alawieh, Filistinli bir konuşmacının DNC'de bulunması taleplerini Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in ekibine ilettiklerini ancak olumsuz yanıt aldıklarını belirterek bu kararı protesto etmek için United Center önünde oturma eylemi başlattıklarını açıkladı.

Bir başka Demokrat delege Kaz Kader ise ABD Başkanı Joe Biden'a seslenerek "Bir dahaki sefere selam verdiğinizi gördüğümde, bir dahaki sefere elinizi kalbinizin üzerine koyduğunuzda, elinizde Filistinli çocukların kanından başka bir şey görmeyeceğim. Başkan Yardımcısı (Kamala) Harris, onun elinin Filistinli çocukları boğuşunu izlediniz, siz de şahitsiniz. İkiniz de utanç kaynağısınız." diye konuştu.

Biden yönetiminin Gazze konusundaki duruşu nedeniyle görevinden istifa eden eski Eğitim Bakanlığı Planlama Değerlendirme ve Politika Geliştirme Ofisi çalışanı Tariq Habash da United Center önünde gösteri yapan Filistin destekçisi 30 delege ile FaceTime üzerinden görüştü.

- "İNSANLIĞIMIZ NEREDE?"



ABD Kongresinin Filistin asıllı üyesi Rashida Tlaib de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerden birinin ailesinin DNC'de konuştuğunu hatırlatarak Filistinli birinin burada konuşmasına izin verilmemesinin çifte standart olduğunu kaydetti.

Tlaib, "DNC neden İsrailli çocukların Filistinli çocuklardan daha değerli olduğunu söylüyor? Paylaştığımız insanlığımız nerede? Filistinlileri silmeyi bırakın. Biz varız. Sesimizi duyurmayı hak ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

- "HARRİS VE WALZ İÇİN MÜSLÜMAN KADINLAR" GRUBU DAĞITILDI



Demokratların başkan adayı Harris'i destekleyen "Harris ve Walz için Müslüman Kadınlar" grubu, Filistin asıllı bir Amerikalının DNC'de konuşmasına izin verilmemesi üzerine grubun dağıtıldığını açıkladı.

Grubun Instagram hesabında yapılan paylaşımda, Harris'in Gazze politikası sertçe eleştirilerek "Bu gece sahneye çıkan İsrailli esirin ailesi, Filistinli Amerikalılara ve Filistinlilere karşı adayımızdan ya da DNC'den daha fazla empati göstermiştir." denildi.

Ayrıca DNC'nin dünkü oturumunun kapanış duasını yapan rahip William Emmanuel Hall'un duasında Filistin'de barış istemesi ve yanındaki kişinin Filistin kefiyesi takması dikkati çekti.