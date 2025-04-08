ABD'deki felakette can kaybı 24'e yükseldi

ABD'nin güneyi ve orta batı eyaletlerinde geçtiğimiz hafta Çarşamba günü itibarıyla hafta sonu boyunca etkili olan hortum, fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço artıyor.

Kötü hava şartları nedeniyle Tennessee eyaletinde en az 10 kişi, Kentucky'de biri 9 yaşında çocuk en az 5 kişiyi hayatını kaybetti. Missouri'de bir 16 yaşında gönüllü itfaiyeci olmak üzere 3 kişinin öldüğü doğrulanırken, Arkansas'ta biri 5 yaşında çocuk 2 kişinin, Georgia'da da 2 kişinin öldüğü açıklandı. Indiana ve Mississippi eyaletlerinde ise toplam 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yağışların ardından nehirlerdeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 9 milyon kişiye sel uyarısı yapıldı.

Fırtına dün itibarıyla ülkenin kıyılarına doğru ilerleyerek Florida, Georgia ve Carolina'da şiddetli yağışlara neden oldu. Ulusal Hava Durumu Servisi, haftanın geri kalanında daha az yağış beklendiğini ancak bazı bölgelerde suların çekilmesinin günler veya haftalar alabileceği konusunda uyarıda bulundu.