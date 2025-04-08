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Dünya

ABD'deki felakette can kaybı 24'e yükseldi

ABD'de etkili olan şiddetli fırtına ve selde hayatını kaybedenlerin sayısın 24'e yükseldi.

IHA8 Nisan 2025 Salı 11:27 - Güncelleme:
ABD'deki felakette can kaybı 24'e yükseldi
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ABD'nin güneyi ve orta batı eyaletlerinde geçtiğimiz hafta Çarşamba günü itibarıyla hafta sonu boyunca etkili olan hortum, fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço artıyor.

Kötü hava şartları nedeniyle Tennessee eyaletinde en az 10 kişi, Kentucky'de biri 9 yaşında çocuk en az 5 kişiyi hayatını kaybetti. Missouri'de bir 16 yaşında gönüllü itfaiyeci olmak üzere 3 kişinin öldüğü doğrulanırken, Arkansas'ta biri 5 yaşında çocuk 2 kişinin, Georgia'da da 2 kişinin öldüğü açıklandı. Indiana ve Mississippi eyaletlerinde ise toplam 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yağışların ardından nehirlerdeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 9 milyon kişiye sel uyarısı yapıldı.

Fırtına dün itibarıyla ülkenin kıyılarına doğru ilerleyerek Florida, Georgia ve Carolina'da şiddetli yağışlara neden oldu. Ulusal Hava Durumu Servisi, haftanın geri kalanında daha az yağış beklendiğini ancak bazı bölgelerde suların çekilmesinin günler veya haftalar alabileceği konusunda uyarıda bulundu.

  • fırtına
  • hayat kaybı

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