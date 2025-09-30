İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2025 Salı / 8 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5896
  • EURO
    48,7958
  • ALTIN
    5167.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'deki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı
Dünya

ABD'deki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kabul etti. Trump, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısının hemen başında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 'güçlü lider' ifadesini kullandı.

HABER MERKEZİ30 Eylül 2025 Salı 07:26 - Güncelleme:
ABD'deki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Trump, toplantıda Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik 20 maddelik Gazze Planı'nın Netanyahu tarafından kabul edildiğini duyurarak, "Birlikte çalışırsak, yıllardır, on yıllardır, hatta yüzyıllardır gördüğümüz ölüm ve yıkıma son verebiliriz. Bölge için güvenlik, barış ve refahın yeni bir sayfasını açabiliriz" dedi.

TRUMP'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Söz konusu plan için Suudi Arabistan, Katar, BAE, Ürdün, Türkiye, Endonezya, Pakistan ve Mısır dahil bölge aktörleri ile Avrupalı liderlerle "kapsamlı istişareler" yürütüldüğünü aktaran Trump, Avrupalı liderlerin çoğunu aradığını ve Arap-Müslüman ülkelerin plana katkı sunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da konuşan Trump, "O benim dostum, güçlü bir adam, iyi bir adam" ifadelerini kullandı.

Trump'tan Gazze'de barış planı

Başkan Erdoğan'dan Trump'a tebrik

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta dehşet anları! Facianın eşiğinden sönüldü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.