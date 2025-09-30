ABD'deki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Trump, toplantıda Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik 20 maddelik Gazze Planı'nın Netanyahu tarafından kabul edildiğini duyurarak, "Birlikte çalışırsak, yıllardır, on yıllardır, hatta yüzyıllardır gördüğümüz ölüm ve yıkıma son verebiliriz. Bölge için güvenlik, barış ve refahın yeni bir sayfasını açabiliriz" dedi.

TRUMP'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Söz konusu plan için Suudi Arabistan, Katar, BAE, Ürdün, Türkiye, Endonezya, Pakistan ve Mısır dahil bölge aktörleri ile Avrupalı liderlerle "kapsamlı istişareler" yürütüldüğünü aktaran Trump, Avrupalı liderlerin çoğunu aradığını ve Arap-Müslüman ülkelerin plana katkı sunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da konuşan Trump, "O benim dostum, güçlü bir adam, iyi bir adam" ifadelerini kullandı.

