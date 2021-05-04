AA 04 Mayıs 2021 Salı 07:20 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 07:20

ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey eyaletindeki Paterson şehrine atanan ilk Türk kökenli Emniyet Müdürü İbrahim Mike Bayçora'ya ölüm tehdidi içeren mesajları gönderen Stefan Keco mahkemede suçunu itiraf etti.

29 Yaşındaki Keco, bugün çıkarıldığı mahkemede hakkındaki iki teröristlik suçlamasını kabul etti.

Paterson'ın ilk Türk Müslüman polis şefi Bayçora'ya 26 Şubat 2020'de "Seni öldüreceğim kahrolasıca terörist", "Her hareketini takip ediyoruz" şeklinde tehdit mesajları gönderen Keco, 14 aydır hapiste tutuluyordu.

Yetkililer, Keco'nun Bayçora'ya dini ve etnik kökeninden dolayı tehdit mesajları gönderdiğini kaydetmişti.

İbrahim Mike Bayçora, 4 Şubat 2020'de ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey eyaletindeki Paterson şehrine, tarihinde ilk kez Türk ve Müslüman kökenli Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.

Eskişehir'de doğan ve küçük yaşta ABD'ye giden 32 yıllık polis Bayçora, 228 yıllık belediye binasında düzenlenen yemin töreninde, büyükannesinden kalan Kur'an-ı Kerim'e el basarak görevine başlamıştı.