İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2021 Cumartesi / 12 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3727
  • EURO
    10,1467
  • ALTIN
    478.265
  • BIST100
    1345.15
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan örgütünün üyelik kayıtları ilk kez paylaşıldı
Dünya

ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan örgütünün üyelik kayıtları ilk kez paylaşıldı

ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan (KKK) örgütünün 1300 sayfalık üyelik kayıtları internet ortamına sunuldu.

AA24 Nisan 2021 Cumartesi 12:58 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 12:59
ABONE OL

ABD medyasındaki haberlere göre, ülkenin Colorado eyaletinin başkenti Denver'daki "Colorado Tarihi Merkezi" adlı müzenin yetkilileri, KKK'nın 1924 ila 1926 yıllarına ait orijinal üyelik kayıtlarının yer aldığı kayıt defterini dijital ortama aktardı.

Böylelikle, beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı grubun üyelerinin bilgileri ilk kez paylaşılmış oldu.

Dijital arşivde, 30 bin kişinin adının yanı sıra belirli yerlerin ve kurumların da bilgileri yer alıyor.

Colorado Tarihi Merkezi'nin Operasyon Müdürü Dawn DiPrince, paylaşılan bu kayıtların da tarihin bir parçası olduğunu kabul etmenin oldukça önemli olduğunu söyledi.

DiPrince, arşivi paylaşmaktaki amaçlarının geniş bir içerik sağlamak olduğuna dikkati çekti.

Sevilen ve kutlanılan şeylerin yanı sıra acı gerçeklere karşı da dürüst olmak gerektiğini ifade eden DiPrince, arşive eklenen bağlantılarla, o dönemde KKK'ya direnenlerin hikayelerine ulaşmanın da mümkün olduğunu dile getirdi.

Söz konusu arşiv ilerleyen zamanlarda Colorado Tarihi Merkezi'nde de ziyarete açılacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.