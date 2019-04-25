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ABD'deki İslam düşmanlarına gülümseyerek cevap verdi

ABD’nin başkenti Vaşington’da İslâm karşıtı protesto düzenleyen bir gruba denk gelen 24 yaşındaki Şeyma İsmail, grubun önünde gülümseyerek poz verdi. Fotoğraf karesinin internette hızla yayılmasının ardından açıklama yapan Şeyma, “Kendim olmaktan ne kadar mutlu olduğumu görmelerini istedim.” diye konuştu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD’nin Vaşington kentinde İslâm karşıtı ifadeler yer alan pankartlarıyla protesto düzenleyen bir gruba denk gelen 24 yaşındaki Şeyma İsmail, kendilerine verilebilecek en güzel yanıtı verdi.
 
Kendisine “Cehenneme git” diye bağırılan Şeyma, protestocuların önünde çömelip gülümseyerek poz verdi. Söz konusu fotoğraf karesinin kısa sürede internette yayılmasının ardından konuşan Şeyma, “Kendim olmaktan ne kadar mutlu olduğumu görmelerini istedim.” dedi.
 
Yüzündeki gülümsemeyi ve Müslüman bir kadın olarak dolaşmanın kendisini ne kadar mutlu ettiğini görmelerini sağlamaya çalıştığını anlatan Şeyma, “Onlara, nazik olmaya ve pişmanlık duymamaya devam edeceğimizi, bağnazlığa karşı tebessümü yaymayı sürdüreceğimizi göstermek istedim.” sözlerini kullandı.
 

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