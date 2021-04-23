İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2021 Cuma / 11 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3314
  • EURO
    10,026
  • ALTIN
    477.126
  • BIST100
    1345.15
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'deki Kongre baskını! '100 kişi daha gözaltına alınabilir'
Dünya

ABD'deki Kongre baskını! '100 kişi daha gözaltına alınabilir'

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınına ilişkin Adalet Bakanlığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, en az 100 kişinin daha gözaltına alınabileceği belirtildi.

AA23 Nisan 2021 Cuma 06:03 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 06:05
ABONE OL

Soruşturmayı yürüten federal savcılar, soruşturma kapsamında bugüne kadar 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını vurgulayarak, "Soruşturma devam ediyor ve hükümet en az 100 kişinin daha gözaltına alınarak, bu kişilere suç isnat edilmesini bekliyor." ifadesine yer verildi.

Söz konusu soruşturmanın, ABD tarihindeki en büyük soruşturmalardan biri olabileceğine işaret edilen açıklamada, bunda hem sanıkların hem de delillerin çokluğunun etkili olabileceği kaydedildi.

6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınında 5 kişi hayatını kaybetmiş, önceki Başkan Donald Trump halkı isyana teşvik suçlamasıyla azil istemiyle yargılanmış ancak Senato'daki oylamada aklanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.