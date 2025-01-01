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Dünya

ABD'deki saldırganın kimliği açıklandı: 42 yaşında ABD vatandaşı

ABD'nin Louisana eyaletinin New Orleans şehrinde 35 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Aracıyla sivillere yönelik saldırı düzenleyen şahsın 42 yaşındaki ABD vatandaşı Shamsud Din Jabbar olduğu açıklandı.

AA1 Ocak 2025 Çarşamba 22:01 - Güncelleme:
ABD'deki saldırganın kimliği açıklandı: 42 yaşında ABD vatandaşı
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Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırganın ABD'nin Teksas eyaletinden 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar olduğu bildirildi.

Saldırganın kiralanmış kamyonetle saldırıyı gerçekleştirdiği, aracı nasıl elde ettiğinin hala araştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırganın aracında terör örgütü DEAŞ bayrağının bulunduğu, aynı zamanda araçta ve bölgede bazı silah ve el yapımı patlayıcıların ele geçirildiği belirtildi.

FBI ve ortaklarının patlayıcıların işlevsel olup olmadığını tespit etmeye çalıştığı aktarılan açıklamada, patlayıcıların gerekli olması halinde etkisiz hale getirileceği kaydedildi.

OLAY

New Orleans polisi, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldığını, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, en az 35 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, sosyal medya hesabı X'ten yayımladığı mesajında, ölümcül olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak nitelendirmiş ve olayın kurbanları için dua edilmesini istemişti.

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, gazetecilere açıklamasında, "New Orleans şehrinin bir terör saldırısından etkilendiğini biliyoruz." diyerek olayın soruşturulduğunu belirtmişti.

FBI'DAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FBI'dan yapılan yazılı açıklamada, Bourbon Caddesi'nde kalabalığın üzerine araç süren kişinin, yerel kolluk kuvvetleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirilmişti.

FBI'ın soruşturmayı üstlendiği belirtilen açıklamada, "Ortaklarımızla beraber bu olayı terör saldırısı olarak soruşturacağız." ifadesi kullanılmıştı.

Olay yerinde ilk açıklamayı yapan FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, bunun bir terör saldırısı olmadığını dile getirmişti.

Duncan, olayı soruşturan yetkililerin, kaza mahallinde el yapımı patlayıcılar bulduğunu bildirmişti.

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