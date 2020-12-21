İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2020 Pazartesi / 6 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6876
  • EURO
    9,3913
  • ALTIN
    468.497
  • BIST100
    1395.29
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'deki siber saldırının bilançosu ortaya çıktı! Mandia: Eğer bir şey yapmazsak, bu saldırılar daha da artacak
Dünya

ABD'deki siber saldırının bilançosu ortaya çıktı! Mandia: Eğer bir şey yapmazsak, bu saldırılar daha da artacak

ABD'de düzenlenen siber saldırıdan 50 kuruluş ve şirketin 'ciddi boyutta' etkilendiği açıklandı. ABD'li siber güvenlik firması FireEye'ın CEO'su Kevin Mandia, 'Eğer bir şey yapmazsak, bu saldırılar daha da artacak.' dedi.

AA21 Aralık 2020 Pazartesi 11:59 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 12:09
ABONE OL

BBC'deki habere göre, ABD'li siber güvenlik firması FireEye'ın CEO'su Kevin Mandia, yaptığı açıklamada, yaklaşık 18 bin kuruluşun ağında bu kötü amaçlı kodun bulunduğunu kaydetti.

Bu siber saldırıdan 50 kuruluşun "ciddi boyutta etkilediğine" işaret eden Mandia, gelecek dönem daha fazla siber saldırının düzenlenebileceği konusunda uyardı.

Mandia, "Eğer bir şey yapmazsak, bu saldırılar daha da artacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin birçok kurumuna yönelik yapılan siber saldırıların arkasında Çin’in de olabileceğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bir radyo programında yaptığı açıklamada, ABD’ye yönelik siber saldırıların arkasında "oldukça net" bir şekilde Rusya’nın bulunduğunu söyleyebileceklerini ifade etmişti.

Geçen hafta sonu, ABD Hazine, Ticaret ve İç Güvenlik bakanlıkları ile bazı hükümet kuruluşlarına siber saldırılar olmuş, söz konusu saldırıların ardında Rusya yönetiminin olduğu iddia edilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.