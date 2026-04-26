CNN'in haberinde, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemeğe silahlı saldırı gerçekleştiren kişinin 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Haberde, California Institute of Technology'de (Caltech) makine mühendisliği bölümünden 2017 yılında mezun olan Allen'ın, ardından California State University-Dominguez Hills'te bilgisayar mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamladığı aktarıldı.

Allen'ın sınavlara hazırlık ve özel ders veren bir kurumda yarı zamanlı öğretmen olarak çalıştığı vurgulanan haberde, şüphelinin Aralık 2024'te "ayın öğretmeni" seçildiğine işaret edildi.

Haberde, Allen'ın Ekim 2024'te eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkanlık kampanyasına 25 dolar bağış yaptığının belirlendiğine dikkati çekildi.

Allen'ın sosyal medya hesaplarında kendisini "video oyunu geliştiricisi" olarak tanımladığına değinilen haberde, şüphelinin daha önce "Bohrdom" adlı bir oyun yayımladığı, ayrıca "First Law" isimli ikinci bir proje üzerinde çalıştığı kaydedildi.

- OLAYA BAŞKA BİRİNİN KARIŞTIĞINA DAİR KANIT YOK

NBC News'un haberine göre, Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, şüphelinin otelin lobisinde bulunan Gizli Servis kontrol noktasını hedef aldığını açıkladı.

Bowser, şüphelinin Gizli Servis ekiplerince etkisiz hale getirildiğini, olayda bir Gizli Servis ajanının yaralandığını ve hastanede tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Belediye Başkanı ayrıca, "Şu anda başka birinin olaya karıştığına dair elimizde hiçbir kanıt yok." ifadelerini kullandı.

- ŞÜPHELİ OTELDE KONAKLAYAN MİSAFİRLERDEN BİRİ

Washington DC Metropolitan Polis Departmanı Emniyet Müdürü Jeffery Carroll, şüphelinin bir pompalı tüfek, bir tabanca ve çok sayıda bıçak bulundurduğunu açıkladı.

Carroll, saldırının motivasyonuna ilişkin henüz net bir değerlendirme yapılamadığını ancak şüphelinin tek başına hareket ettiğini düşündüklerini aktardı.

Şüphelinin Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinin düzenlendiği otelde konaklayan bir misafir olduğunu düşündüklerini aktaran Carroll, şüpheliye ait olduğu belirlenen odanın adli inceleme altına alındığını kaydetti.

Washington DC Savcısı Jeanine Pirro ise şüphelinin ateşli silah kullanmak ve federal bir memura silahla saldırmakla suçlandığını belirtti.

Pirro, şüphelinin yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkacağını söyledi.

İddialara göre şüpheli Cole Tomas Allen, saldırı girişiminden yaklaşık 12 saat önce İsrail'de internette en çok aratılan isimler arasında yer alıyordu. Bu dikkat çekici veri, saldırı girişiminin arkasında müttefik ülkelerin parmağı olup olmadığına dair soru işaretlerini ve spekülasyonları beraberinde getirdi.

Allen'ın saldırıdan birkaç saat önce, üzerinde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) amblemi bulunan bir kıyafetle fotoğraf paylaştığı ve olaydan hemen önce sosyal medya hesaplarını kapattığı belirlendi.

- BEYAZ SARAY MUHABİRLERİ DERNEĞİ YEMEĞİNE SALDIRI

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda 1 Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını vermişti.