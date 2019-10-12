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ABD'deki Türklerden Barış Pınarı Harekatı'na destek kampanyaları

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için ABD'de yaşayan Türkler iki platformda kampanya başlattı.

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Harekata destek için Beyaz Saray'a dilekçe ulaştırılmasını sağlayan bir platform olan "We The People" üzerinden, "Türkler ve Kürtler doğal düşmanlar değildir! Bizler yüzyıllardır kardeşiz!" başlıklı bir dilekçe kampanyası başlatıldı.

Kampanyada 1 ay içerisinde 100 bin imzaya ulaşılırsa, dilekçe Beyaz Saray'a iletilecek.

Dilekçede, Türkiye'nin 30 yıldan fazla zamandır terörle mücadele ettiğini ve PKK'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından terör örgütü olarak tanındığına işaret edilen dilekçede, "ABD; PKK, YPG ve SDG'nin farklı isimler altındaki aynı grup olduğunu kabul etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin, sınırlarını ve terör örgütü PKK'nın saldırısı altındaki halkı korumak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığı vurgulanan dilekçede, "ABD'de yaşayan Türkler olarak, Beyaz Saray'dan Kürt kardeşlerimizi bir grup teröristle aynı kefeye koymaya bir son vermesini istiyoruz. Türkler ve Kürtler doğal düşmanlar değildir, biz yüzyıllardır kardeşiz. Beyaz Saray'dan Türkiye ve Türk halkına karşı nefret dilini kullanmayı ve bu dili desteklemeyi durdurmasını talep ediyoruz." çağrısında bulunuldu.

- TASC'dan mektup kampanyası

Ayrıca, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) da CQ Engage adlı internet sitesi üzerinden, Kongre üyelerine mektup gönderme kampanyası başlattı.

TSK'nin güvenli bölge oluşturmak ve sınırını terörden arındırmak amacıyla Suriye'ye girdiğine işaret edilen kampanya metninde şu ifadelere yer verildi: "Operasyonun başlamasının ardından bazı Batı basını tarafından Türkiye'yi 'Kürtleri hedef almakla', Başkan Trump'ı da 'Kürt müttefiklerini' yalnız bırakmakla suçlayan büyük bir karalama kampanyası başladı. Gerçek şuydu ki ABD sonunda DEAŞ terör örgütüne karşı başka bir terör örgütü olan PKK/YPG'yi koruyarak yürüttüğü kötü politikasını bırakıyordu. Amerika akıllıca davranarak NATO'nun ikinci büyük ordusu olan müttefiki Türkiye'yi, yerel bir vekalet yapı olan YPG'ye tercih ediyordu. Daha da önemlisi Barış Pınarı Harekatı, güney sınırında terör örgütleri tarafından oluşturulan tehdidi ortadan kaldırarak Türkiye'nin ulusal güvenliğini güvence altına alacaktır."

Kampanya kapsamında katılımcılardan, bölgelerini temsil eden Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine, Türkiye-ABD ilişkilerini destekleyen ve gerçekleri anlatan mektuplar göndermeleri isteniyor.

PKK yandaşları Türklere saldırdı

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