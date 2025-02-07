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Dünya

ABD'deki uçak kazasında kafa karıştıran detay! Helikopterdeki sistem kapalı çıktı

ABD'de Texas Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz, 29 Ocak'ta Washington yakınlarında uçakla çarpışan askeri helikopterin ADS-B olarak bilinen ve uçuş bilgilerini otomatik olarak paylaşan gözetleme sisteminin kapalı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

AA7 Şubat 2025 Cuma 07:42 - Güncelleme:
ABD'deki uçak kazasında kafa karıştıran detay! Helikopterdeki sistem kapalı çıktı
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Cruz, konuya ilişkin aldığı bilgilendirmeden sonra basına açıklamada bulundu.

Askeri helikopterin bir eğitim misyonu gerçekleştirdiğini aktaran Cruz, bu nedenle gözetleme sisteminin güvenlik nedeniyle kapatılması için bir gerekçe bulunmadığına işaret etti.

Askeri helikopterin yerdeki radar sistemi tarafından sorgulandığında kodlanmış belli bir sinyal gönderen cihazı bulunduğunu ifade eden Cruz, bu nedenle radarda göründüğünü ancak ADS-B olarak bilinen gözetleme sisteminin daha güvenilir ve hassas olduğuna dikkati çekti.

Cruz, ABD'de 29 Ocak'ta uçakla çarpışan askeri helikopterin gözetleme sisteminin kapalı olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

ADS-B olarak bilinen gözetleme sistemi, hava araçlarının konum, hız ve irtifa gibi uçuş bilgilerini otomatik olarak yayınlıyor. Geleneksel sistemlere göre daha hassas olduğu biliniyor.

- BAŞKENT WASHİNGTON'DA UÇAK KAZASI

ABD Federal Havacılık İdaresi, yazılı açıklamayla 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir yolcu uçağıyla "Black Hawk" tipi bir askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.

Kazanın görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyada yayılmaya başlamıştı.

Başkent Washington yakınlarındaki havalimanı civarında meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

Daha önce, hayatını kaybeden 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldığı ve kimliklerinin tespit edildiği bilgisini paylaşılmıştı.

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